Jongerenpunt helpt jongeren bij schulden: "Ik was zwaar depressief door alle stress"

Eén op de vijf Amsterdamse jongeren geeft aan problematische schulden te hebben. Jongeren zoeken niet altijd hulp omdat ze zich schamen. In Amsterdam Informeert spreken we Jamie (27). Zij kwam in de schulden en haar situatie leek uitzichtloos, totdat ze hulp kreeg bij het Jongerenpunt.

Bij het Jongerenpunt in Stadsloket West ontmoeten we Jamie. Ze vertelt ons over de moeilijke periode die ze heeft gehad. Door een opeenstapeling van tegenslagen werd het voor Jamie onmogelijk om financieel rond te komen. "Ik kon echt alleen maar huilen", zegt ze. "Het was gewoon super heftig." Eerst huurde Jamie samen met haar vriend een appartement, maar toen de relatie uit ging werd de huur voor haar alleen onbetaalbaar. Doordat ze niet op haar plek was op haar werk en de financiële druk, kreeg Jamie een burn-out en besloot ze ontslag te nemen. "En toen brak ik ook mijn enkel", vertelt Jamie. Ze had voor ogen om in de horeca te werken om geld te verdienen, maar moest noodgedwongen vier maanden thuis zitten. "Je hebt dan geen inkomsten, geen uitkering, geen ziektewet. Dan stapelen de schulden zich gewoon op."

Quote "Ik kom uit een familie die heeft gewerkt en nooit een uitkering heeft aangevraagd" Jamie

Schaamte Jamie was onbekend met de verschillende uitkeringen die er zijn. "Ik kom uit een familie die heeft gewerkt en nooit een uitkering heeft aangevraagd", vertelt ze. "Ik was op dat moment gewoon zwaar depressief door alle stress en zoveel verschillende factoren", zegt Jamie. Het was voor haar lastig om te praten over de situatie. "Je hebt ook gewoon geen uitzicht meer." Ook voelde ze zich op dat moment erg gegeneerd tegenover haar familie en haar omgeving. "Je hebt je hbo en een supergoede baan op de Zuidas. Maar vervolgens, omdat het leven eventjes tegen zit, raak je zo diep in de problemen", vertelt Jamie. "Ik schaamde me daar wel heel erg voor."

Jamie met Zuwena bij het Jongerenpunt - AT5

Quote "Je hebt je HBO en een super goede baan op de Zuidas. Maar vervolgens, omdat het leven eventjes tegen zit, raak je zo diep in de problemen" Jamie

Jongerenpunt Het Jongerenpunt benaderde Jamie zelf nadat zij hadden vernomen dat Jamie haar energierekeningen niet meer betaalde. Zuwena Hunsel, jongerenadviseur Stadsloket West, nam contact op met Jamie. "In het begin was het best wel moeilijk om haar te begeleiden", vertelt Zuwena. "Jamie vond het toch wel een grote stap om hulp te vragen bij ons." Uiteindelijk wist Zuwena het vertrouwen van Jamie te winnen. Ze meldde Jamie aan voor het traject Jongeren Schuldenvrije Start en maakten ze samen afspraken om van haar schulden af te komen.

"Ik begon me open te stellen voor die hulp en ook begreep ik dat het nergens voor nodig was om je te schamen. Vanaf dat moment zijn er alleen maar goede dingen gebeurd en hebben we stappen kunnen zetten", sluit Jamie dankbaar af.