Leger des Heils opent 'warme kamers' voor Amsterdammers die verwarming uitlaten

Iedereen die in de knel zit of dreigt te komen door de hoge energierekening, kan sinds deze week terecht bij een van de buurthuiskamers van het Leger des Heils. De buurthuiskamers zitten in Zuidoost, West, Centrum, Oost en Noord.

AT5

De buurthuiskamers worden de laatste tijd steeds drukker bezocht, laat Jan Pieter van As, coördinator van huiskamer 'De Kandelaar' weten. "Na de coronaperiode kwam het eerst moeilijk op gang, maar die angst is nu helemaal verdwenen. Sinds september is het weer goed gaan lopen." Wie er allemaal langskomen? "Jonge mensen hebben meestal een migratie-achtergrond en oudere mensen die behoefte hebben aan sociale contacten."

Quote "Het is echt van onschatbare waarde. Als ik miljonair word ga ik ook geld geven aan het Leger des Heils." Yilmaz, buurthuiskamer bezoeker

De openingstijden waren aanvankelijk van 9.00 uur tot 14.00 uur, maar sinds deze week zijn de buurthuizen tot 17.00 uur open. "Het idee is dat alle buurthuiskamers hun openingstijden verruimen, zodat mensen die thuis in de problemen komen, hun kachel laag kunnen zetten." Ook is er gratis koffie en thee en kunnen de Amsterdammers voor laag bedrag een lunch krijgen. Wat dat betekent voor hun eigen energierekening? "Ons vaste contract loopt tot maart 2023, daarna gaat het ook variëren. Dan zien we wel weer verder. Gelukkig hebben we sinds een half jaar ook zonnepanelen op het dak."

Kledingbank Daarnaast heeft de locatie in West ook een eigen winkel. Die wordt al jaren bestierd door Olga en sinds een paar maanden ook door vrijwilliger Femmy. "Met onze kledingbank financieren we de activiteiten", zegt Van As. Toch heeft de winkel ook vooral een andere functie. "Kijk, mensen kennen het Leger des Heils alleen van een daklozenopvang, dat geeft best een drempel, maar door onze activiteiten en door de winkel kunnen we mensen beter bereiken."