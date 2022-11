Gemeente gaat hittegolven geen naam geven: "Kan voor verwarring zorgen"

Volt-raadslid Itay Garmy wees het stadsbestuur in juli op de proef die Sevilla hield met het geven van namen aan hittegolven. Hij verwees naar een artikel over stormen, waarin stond dat uit Brits onderzoek bleek dat het een naam mensen bewuster maakt van gevaarlijke weersomstandigheden en ze aanzet tot actie.

Wethouder Shula Rijxman schrijft vandaag in antwoord op de schriftelijke vragen van Garmy dat dit iets is dat doorgaans nationaal of internationaal wordt afgesproken. "Het staat de gemeente Amsterdam vrij om dergelijke naamgeving zelf in te voeren. Hierbij is het helaas onzeker wat hiervan de effectiviteit is om nadelige gezondheidseffecten door hittegolven tegen te gaan. Verder kan een afwijking van de (inter)nationale standaard ook voor verwarring en eventueel tegengestelde effecten zorgen."

De gemeente werkt wel aan een 'hitte risicokaart', 'waarin temperatuur, gevoeligheid voor hitte en aanpassingsvermogen worden gecombineerd om inzichtelijk te maken hoe hittestress ruimtelijk verdeeld is in de stad'. Verder wordt er gewerkt aan een 'lokaal hitteplan'. "Bijvoorbeeld om kwetsbaren beter in beeld te krijgen en tijdens hittegolven te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van hittestress", schrijft Rijxman.

Het is niet helemaal uitgesloten dat hittegolven in de toekomst net als stormen een naam krijgen, want de GGD zal het er dus wel over hebben. "Om te onderzoeken wat de rol van naamgeving van hittegolven kan zijn in bijvoorbeeld hitteplannen", aldus Rijxman.