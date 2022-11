Politie toont foto's van overleden mannen: wie kent ze?

Ruim een maand geleden worden twee mannen in een week, maar op een andere plek in de stad, dood aangetroffen. De één bij het water, de ander in het water. Beiden zijn niet om het leven gekomen door een misdrijf en de gebeurtenissen lijken niet in verband te staan met elkaar. Maar tot op heden is de identiteit van beiden onbekend bij de politie. Daarom tonen wij in Bureau 020 deze week beelden van hen.

Op 28 september wordt op de Amsteldijk ter hoogte van de Torontobrug, een man gevonden. Hij wordt daar nog gereanimeerd, maar dat mag niet meer baten. Hij is 1.62 meter lang, heeft een slank en mager postuur, hele lichte blauwe ogen, een slecht gebit en donkerblond licht rossig met grijs doorweven krullend haar. Daarnaast is hij kalend op het achterhoofd en heeft een volle baard en snor.

Enkele dagen later, op 2 oktober, wordt bij de Oudebrugsteeg op de Wallen een man gevonden in het water. Hij heeft een donkergetinte huidskleur, is kalend, en heeft een ietwat gezet postuur.

Opvallende tatoeages

De man is wellicht te herkennen aan de tatoeages op zijn lichaam. Op zijn rechterborst staat een ster. Op zijn rechterschouder een tattoo met een bloemachtig patroon. En aan de binnenzijde van de rechter bovenarm staan mogelijk de letters KIJTS. Tot slot staat op de rechter onderarm waarschijnlijk de volgende tekst, of iets in gelijke strekking:

This is what love look like.

Life is what we make of it

Love the life you live

"Wij willen voorkomen dat deze mannen een anoniem graf krijgen", zegt Stor. "En hopen snel te achterhalen wie zij zijn. Zeker ook om eventuele familie of nabestaanden te kunnen vertellen dat zij helaas zijn overleden. Weet je meer over deze mannen? Alle informatie is welkom bij ons."