Brand in meterkast Albert Cuypstraat, zeven mensen ademen rook in

In een meterkast van een pand aan de Albert Cuypstraat is vanavond brand uitgebroken. Het pand moest ontruimd worden. Zeven mensen hebben rook ingeademd.

De brand brak rond 20.50 uur uit. In een van de eerste meldingen werd gesproken over een explosie. Of dat daadwerkelijk zo was is nog niet duidelijk.

"Er kwam wel wat rook bij vrij", zegt een woordvoerder van de brandweer. Vanwege de rookontwikkeling moesten bewoners hun huis uit. De zeven mensen die rook in ademden zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

Ze stonden rond 21.15 uur nog buiten. "De rook moet nog uit het object verwijderd worden voordat de mensen terug kunnen", zegt de brandweerwoordvoerder.

Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan.