Ook Amsterdam vraagt huiseigenaren foto's te sturen voor WOZ-waarde

Ook in Amsterdam krijgen sommige woningeigenaren brieven van de gemeente waarin ze gevraagd wordt om foto's van de woning te maken en op te sturen. Dat schrijft De Telegraaf , die zo'n brief in handen heeft.

In de brief vraagt de gemeente "informatie aan te leveren over uw woning." Onderaan staat een QR-code die leidt naar een mobiele app. Daarop kunnen eigenaren foto's uploaden, om ze vervolgens door te sturen naar een commercieel taxatiebedrijf. Eén van de aanwijzingen in de app: "Breng zaken die volgens u de waarde kunnen beïnvloeden zo goed mogelijk in beeld."

Het vragen naar foto's om de WOZ-waarde te kunnen bepalen gebeurt ook in andere gemeenten, maar is omstreden. In Enschede leidde het gebruik van een foto-app er zelfs toe dat er kamervragen werden gesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegenover De Telegraaf dat het de zaak nauwlettend in de gaten houdt. "De gemeente gaat hiermee achter de voordeur van haar inwoners kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen", zegt een woordvoerder. "Dergelijke informatie is uiterst privé en wordt extra beschermd door wetgeving."

'Ongelukkig'

Volgens de gemeente zijn de brieven verstuurd aan 'een minderheid' die bezwaar aantekende of waarvan de situatie onduidelijk is. In een reactie aan de krant wordt vooral het gemak van de app benadrukt. "We doen dit omdat het voor woningeigenaren een snelle en makkelijke manier is om informatie aan te leveren. Het versturen van foto’s is nooit verplicht en gaat altijd op vrijwillige basis”, zegt een woordvoerder.

De Waarderingskamer, die de WOZ-waarde moet controleren, zegt tegenover De Telegraaf dat er ook alternatieven moeten zijn voor het opsturen van foto's. Wethouder Hester van Buren (Financiën) erkent echter ook dat het niet duidelijk is wat die alternatieven precies zijn. "Als je dat leest, lijkt het alsof het de enige optie is. Het komt wat ongelukkig over, alsof je het alleen met foto’s kan doen."