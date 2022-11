Ibrahim El Bouni vecht na acht jaar weer in eigen stad: "Ik maak de buurt trots"

Kickbokser Ibrahmi El Bouni vecht na acht jaar weer in zijn thuisstad. De laatste keer dat hij in Amsterdam de ring betrad was in 2014. Na de hele wereld rondgereisd te hebben om te vechten, is hij aanstaande zaterdag 5 november weer terug. El Bouni vecht de hoofdpartij van Glory Rivals 3, georganiseerd in de Sporthallen Zuid.

El Bouni is op 13-jarige leeftijd begonnen met het kickboksen en had niet gelijk het doel om wedstrijden te vechten. Zijn doel was meer om, zoals hij het zelf zegt, "een beetje te spelen, een beetje te sparren". Rond zijn negentiende vocht hij zijn eerste partij en dat smaakte direct naar meer. Vanaf dat moment wist hij het zeker: vechten van meer wedstrijden, en ook voor geld. "Het was altijd al mijn droom om voor de K-1 te vechten."

Nummer 50

En dat lukte aardig. Meer dan de helft van zijn partijen heeft hij gevochten in het buitenland waaronder in K-1 in het Japanse Tokyo. Met 49 partijen waarvan 39 afgesloten met winst, staat hij aanstaande zaterdag op 5 november weer de ring in tegenover Mohamed Balli. Als El Bouni wint, wordt het zijn 50e winstpartij in zijn carrière.