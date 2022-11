Stad NL V G-team van SDZ zoekt leden om wedstrijden te spelen: "We willen kampioen worden"

Het G-team van voetbalvereniging SDZ in West bestaat nu nog uit vijf spelers. Dat is niet genoeg om mee te doen in een competitie. Ze moeten minimaal drie leden erbij vinden, anders zit wedstrijden spelen er niet in. Jammer, want het enthousiasme is er absoluut. "We willen laten zien hoe goed we zijn."

Reda Ayou is coördinator van het G-team. Hij vertelt dat de spelers extra aandacht en begeleiding nodig hebben. "In de volksmond hebben ze een beperking." Daarom ligt het tempo van de trainingen niet te hoog. "Het enige wat ze hoeven te doen is naar de training komen, het spelletje leuk vinden en meedoen." Volgens Ayou slaan de jongens nooit een training over. "Ze blijven het liefst nog langer als de training is afgelopen." Des te meer reden om ook op zaterdag wedstrijden te kunnen spelen. "Het allerleukste is als we naar elkaar overspelen", zegt een van de spelers. Hij heeft geluk: dat is namelijk de volgende oefening die op de planning staat voor de training. "En ik scoor heel graag. Dus als we wedstrijden kunnen spelen, lijkt me dat wel leuk." Een ander vindt het leukste aan voetballen dat hij in een Ajax-shirt mag trainen.

De spelers zijn niet kritisch in de zoektocht naar nieuwe teamleden. "Het moet wel gezellig zijn", zegt iemand uit het team. Verder zijn jongens én meisjes welkom, maar hoeveel Ayou samen met de spelers al heeft geprobeerd (ze zijn zelfs langs scholen gegaan), nieuwe leden werven blijft lastig. Volgens Ayou heeft dat te maken met het vervoer naar de club. "Ze kunnen vaak niet zelfstandig reizen, dus is er extra begeleiding nodig vanuit het thuisfront of de woongroep." Meer dan alleen voetbal Toch blijven ze het proberen. Voetballen is namelijk niet alleen leuk, zegt Ayoub, ook leren ze veel voor in het dagelijks leven. "Ze leren samenwerken en ze leren om zich aan afspraken te houden, samen winnen, samen verliezen, elkaar op een positieve manier coachen." Daarnaast probeert de coördinator het team ook aan te leren om gezond te eten. "Meisjes en jongens die extra begeleiding nodig hebben en het leuk vinden om lekker buiten bezig te zijn, je bent van harte welkom bij ons", zegt Ayou. Geïnteresseerden kunnen de coördinator mailen via [email protected].