Wethouder: term 'undercover-ambtenaren' was gekscherend bedoeld

Dat een strategisch communicatie-adviseur van de gemeente in 2015 in een e-mail sprak over 'undercover-ambtenaren', kwam doordat ambtenaren eerder in een zaal in Buitenveldert zaten tijdens een erfpachtbijeenkomst. Dat schrijft wethouder Reinier van Dantzig in antwoord op vragen van oppositiepartijen. Hij benadrukt dat ze niet deelnamen aan de discussie.

De bijeenkomst vond op 12 augustus plaats. Van Danztig schrijft dat de zogeheten projectmanager Vernieuwing Erfpachtstelsel uitgenodigd was om te komen spreken, maar dat die ambtenaar niet op de uitnodiging in wilde gaan. De gemeente stuurde wel twee andere ambtenaren uit het team van de projectmanager. "Als toehoorder van de sprekers en om een indruk te krijgen van de vragen die leefden bij erfpachters", schrijft Van Dantzig. "De desbetreffende ambtenaren hebben zich uiteraard niet gemengd in het publieke debat." AT5 was bij de bijeenkomst aanwezig en zond het een dag later uit in het AT5 Nieuws, kijk het hier terug:

Van Dantzig schrijft dat het de bedoeling was om bij de erfpachtbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger op 15 september 2015 'de discussie breed te voeren vanuit verschillende perspectieven'. "Om die reden werden verschillende sprekers gevraagd om vanuit hun optiek standpunten aan te dragen. Over dit verzoek is ambtelijk meegedacht en is in een interne e-mail gekscherend de term 'ambtenaren die undercover gaan' gebruikt."

Quote "In een interne e-mail is gekscherend de term 'ambtenaren die undercover gaan' gebruikt" reinier van dantzig, wethouder woningbouw

Hij spreekt van een 'hoogst ongelukkig gekozen term' die 'buiten de context van het interne gesprek dat destijds heeft plaatsgevonden geen recht aan de feitelijke situatie'. Bij die bijeenkomst waren uiteindelijk geen ambtenaren aanwezig. Ambtenaren van het projectteam hebben de bijeenkomst wel op de livestream van Pakhuis de Zwijger gevolgd. Onacceptabel De wethouder is het met de oppositiepartijen eens dat het onacceptabel zou zijn als ambtenaren zich onder valse voorwendselen mengen in gesprekken - maar hij benadrukt dat dat volgens hem nooit is gebeurd. Hij vindt het, net als de andere wethouders en burgemeester, wel belangrijk dat ambtenaren bij bijeenkomsten kunnen zijn om te luisteren. De e-mail van de strategisch communicatieadviseur dook op na een WOO-verzoek door de Amsterdamse Woon- & Erfpachtvereniging (AWEV). Oppositiepartijen VVD, CDA, VOLT, JA21 en DENK stelden daarna schriftelijke vragen. Pakhuis de Zwijger liet daarnaast weten 'verbaasd en ontstemd' te zijn en maatregelen te willen om herhaling te voorkomen.

Nieuwe functie bij gemeente @amsterdamnl: Undercover ambtenaren bij inspraak. pic.twitter.com/ek1l0zfRbX — AWEV - A'damse Woon- & Erfpachtvereniging (@erfpachtAWEV) October 31, 2022