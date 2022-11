Halsema over lhbti-steunbetuiging: "Heel hard geoordeeld door mensen die niet bij gesprekken waren"

Burgemeester Halsema voelt zich niet voor de bus gegooid, maar is wel 'tot de dag van vandaag verbaasd' dat moskeeën publiekelijk kritiek hadden op haar plan voor een steunbetuiging aan de lhbti-gemeenschap. Dat zei ze vanmiddag tijdens een debat in de Stopera.

Het debat was aangevraagd door DENK-fractievoorzitter Sheher Khan. Hij zei tijdens de vergadering tegen Halsema dat moskeebestuurders in mei aangaven dat ze een evenement wilden en geen verklaring. "Dus ik snap niet waarom de burgemeester tot de conclusie komt dat het uit het niets komt. Het staat in de notulen."

Verkeerd geïnformeerd

"Daar bent u verkeerd over geïnformeerd en dat staat er ook niet", reageerde Halsema. "Wat er staat, is dat wij op 9 mei een afspraak maken om met een statement komen. Daarna wordt er een werkgroep geformeerd. En ik weet namelijk nog heel goed dat er een medewerker in de richting van de zomer naar mij toe komt en zegt, 'we hebben een leuk idee erbij', ik dacht 'erbij', en dat was echt lang na 9 mei, om te kijken of we ook met grote groepen in de Javastraat publiekelijk konden dineren."

Eind september of begin oktober bleek volgens haar pas dat de moskeebestuurders het evenement juist in plaats van de verklaring wilden. Halsema vond dat jammer. Ze wilde het opnieuw met de moskeebestuurders over de verklaring hebben en liet een conceptverklaring opstellen, waar op maandag 17 oktober over gesproken zou worden.