"David Icke mag Nederland van kabinet niet in"

Icke zou zondag spreken tijdens een demonstratie van Samen voor Nederland. Hij zou geweigerd worden vanwege het 'risico voor de openbare orde'. Burgemeester Halsema zou inmiddels op de hoogte zijn.

Museumplein

Burgemeester Halsema gaf vanochtend aan dat de demonstratie alleen mag plaatsvinden op het Museumplein. De organisatie van het protest is het daar overigens niet mee eens en overweegt een gang naar de rechter of te gaan 'koffie drinken' op de Dam.

Of Icke wel of niet naar Nederland komt maakt volgens Halsema voor de locatie van de demonstratie niet uit. Als hij niet zou komen, spreekt hij volgens haar mogelijk alsnog via een videoverbinding.

Verzoek

Burgemeester Femke Halsema, de politie en justitie gaven twee weken geleden aan dat ze de komst van de Britse complotdenker niet zagen zitten. Ze deden daarom het verzoek bij de IND om te onderzoeken of de toegang tot Nederland ontzegd kon worden.

Icke onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren '90 hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Daarbij verspreidt hij ideeën uit De Protocollen van de Wijzen van Sion, een fictief document waaruit zou moeten blijken dat er al sinds de 19e eeuw een Joods complot bestaat om de wereldmaatschappij te verwerven.