Vandaag om 13 uur loting Ajax in de Europa League

De fans van Ajax hebben het ook vandaag waarschijnlijk meer over de belabberde wedstrijd tegen PSV, maar er kan ook weer worden vooruit gekeken. Vandaag weet Ajax wie de tegenstander is in de Europa League.

Om 13.00 uur gaan in het Zwitserse Nyon de balletjes met clubnamen in de pot. Ajax speelt eerst een tussenronde, waarin de nummers drie uit de Champions League het opnemen tegen een ploeg die tweede werd in een poule van de Europa League. De wedstrijden worden gespeeld op donderdagen 16 (thuis) en 23 februari (uit).

Eén ploeg die Ajax in ieder geval niet kan loten van de acht tegenstanders in de tussenronde is PSV. Clubs uit één land kunnen elkaar namelijk nog niet loten in deze ronde.

Weerzien met oude bekenden

De moeilijkste van de mogelijke tegenstanders van Ajax is meteen een weerzien met een groot aantal oude bekenden van de club: Manchester United. De ploeg van Erik ten Hag - waar onder andere Antony, Lisandro Martínez, Donny van de Beek en Christian Eriksen spelen - werd tweede in de poule met Real Sociedad en wacht daardoor een moeilijke opgave tegen één van de Champions League-afvallers.

Een andere oud bekende die tot één van de mogelijkheden hoort is het Deense FC Midtjylland. De Amsterdammers zaten twee seizoenen geleden, in het seizoen 2020/21, bij de Denen in de Champions League-groep. In de Arena werd er toen met 3-1 gewonnen en in Denemarken won Ajax met 1-2.

Vive la France

Opvallend genoeg komen er van de zeven mogelijke tegenstanders, drie uit Frankrijk. Daarmee bestaat ongeveer 43 procent de kans dat Ajax tegenover een Franse club staat. AS Monaco, FC Nantes en Stade Rennes kunnen uit de koker komen.

De ploeg aan de Côte d'Azur, waar ook Amsterdammer Myron Boadu speelt, staat op het moment zesde in de Franse competitie. FC Nantes is op papier de zwakste van het drietal. De club plaatste zich voor het toernooi door de Franse beker te winnen, maar vindt zichzelf in de competitie op het moment terug op de vijftiende plaats. Stade Rennes, waar oud transfertarget Kamaldeen Sulemana speelt, doet het uitstekend in de Ligue 1 en is daarmee een geduchte tegenstander. Zij staan op het moment derde.

Rome, Berlijn?

De laatste twee ploegen die Ajax kan loten zouden leiden tot een hoofdstad-duel. De Amsterdammers zouden dan voor de tweede keer dit seizoen richting Italië moeten reizen, als AS Roma uit de koker wordt getrokken. De ploeg van coach José Mourinho versloeg vorig jaar Feyenoord om de eerste editie van de Conference League te winnen en werd tweede in een poule met Real Betis. In de Serie A staan de Romeinen op een vierde plaats.

De andere hoofdstad die Ajax aan kan doen is Berlijn, de stad waar Union Berlin speelt. Berlin werd in een groep met de andere Union, het Belgischen Union Sint-Gillis, tweede. De Duitsers zijn in de Bundesliga de verrassing van het seizoen en staan op het moment bovenaan. Tevens speelt er bij Berlin een oud-Ajacied: smaakmaker van de ploeg Sheraldo Becker.

Zeer sterke Europa League

Mocht Ajax zich plaatsen voor de volgende ronde, de achtste finale, dan kan het zich zomaar moeten opmaken voor een Champions League-waardig affiche. Naast Ajax vlogen namelijk ook FC Barcelona, Juventus, Sevilla en Bayer Leverkusen uit het miljardenbal. Daarnaast werden ploegen als Arsenal en Real Betis eerste in hun groep en zijn daarmee al geplaatst voor de laatste zestien.

De achtste finales worden gespeeld op 9 en 16 maart, de loting daarvan is op 24 februari. Mocht Ajax het uitstekend doen dan wachten de kwartfinales op 13 en 20 april, de halve finales op 11 en 18 mei én wordt de finale gespeeld op 31 mei in de in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.