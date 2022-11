Kale & Kokkie hebben het strijdplan voor de topper tegen PSV prima op orde

Waren die Schotten nou zo slecht, of was Ajax zo goed? Ajax-watchers Kale & Kokkie kijken in deze podcast terug op de gewonnen wedstrijd tegen Rangers én ze blikken uitgebreid vooruit op de kraker zondag tegen PSV. De spanning loopt aardig op, want Ajax kan een flink gat slaan tegen de Eindhovenaren, en PSV moet aanhaken. Kale & Kokkie hebben alvast één gratis tip voor Alfred Schreuder: "Laat Conceição nou gewoon een uur spelen."