Eurostar-terminal mogelijk twee keer verplaatst

De huidige terminal voor de Eurostar-trein op het Centraal Station wordt mogelijk niet één, maar twee keer verplaatst. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Vivianne Heijnen vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Amstelpassage onder het station wordt omgebouwd tot internationale reizigersterminal. Dat gebeurt tijdens de algehele verbouwing van het Centraal Station, die omschreven wordt als een 'complexe klus'.

Weg

Het is dan ook de vraag of die locatie in 2024 al helemaal gereed kan zijn om reizigers te ontvangen terwijl de oude terminal op perron 15B daar dan wel weg moet zijn. Daarom wordt er ook gezocht naar een tijdelijke locatie buiten het station voor de periode tussen 2024 en 2027.

"Internationaal spoor is voor mij erg belangrijk, waarbij de verbinding Amsterdam-Londen bij uitstek een verbinding is die grote kansen biedt voor het vervangen van korteafstandsvluchten door de trein", schrijft Heijnen.

Groei

Dat de Amstelpassage de nieuwe locatie wordt voor de Eurostar-trein werd eerder deze week al bekend gemaakt. Omdat de nieuwe locatie groter is, kunnen zeker 600 reizigers per trein beveiligd naar Londen vertrekken, wat een groei is van circa 350 reizigers ten opzichte van de huidige situatie. Eurostar heeft aangegeven blij te zijn met de extra capaciteit en Nederland als groeimarkt te zien.

Voor de lange termijn wordt station Zuid de locatie voor treinen naar het Verenigd Koninkrijk.