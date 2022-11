Op pluche klompen haalt Amsterdam de WorldPride 2026 binnen

Het had iets joligs: in Hollandse klederdracht stond de delegatie van Stichting Pride Amsterdam afgelopen weekend op de jaarlijkse conferentie van InterPride. Vierhonderd mensen, allemaal actief als Pride-organisator, beslisten in de stad Guadalajara wie de Pride van 2026 mag gaan organiseren.

En de concurrentie was stevig: Orlando, een stad in de Amerikaanse staat Florida, was uiterst zeker van zijn zaak. "Ze dachten dat ze de buit al binnen hadden." Lucien Spee, directeur bij Stichting Pride Amsterdam, slaagt er maar matig in een besmuikt lachje te onderdrukken. "Maar we waren goed voorbereid."

Gelikte knulligheid

Want achter de klederdracht en pluche klompen - houten exemplaren waren te zwaar in de baggage - zit een gelikte presentatie en jaren lobbywerk. Het bidbook bevat tientallen steunverklaringen van organisaties en grote bedrijven. De stemgerechtigde leden van InterPride waren onder de indruk: met 59 procent van de stemmen krijgt Amsterdam een stevig mandaat.