Spitspositie tegen PSV nog vraagteken voor Schreuder: "We zijn er nog niet uit"

Ajax kan afstand nemen, want bij winst wordt het gat vier punten met een wedstrijd minder gespeeld. Trainer Alfred Schreuder weet echter nog niet of zijn spits Brobbey of Kudus heet. Wel is hij gematigd positief over de spelers die dinsdag tegen Rangers uitvielen. Zowel Steven Berghuis als Owen Wijndal zijn op de weg terug en mogelijk al fit voor zondag.

Verder is hij te spreken over de 19-jarige Portugees Francisco Conceição, die tegen Rangers afgelopen dinsdag de 3-1 voor zijn rekening nam. "We zien in hem een uitstekende buitenspeler voor Ajax", geeft de trainer aan. "Het is zeker een publieksspeler."

Op de vraag welke muziek coach Schreuder graag luistert is hij helder: André Hazes schalt door zijn speakers.