Van Dantzig zet vol in op nieuwe Meervaart: "Sloterplas fantastische plek, maar Osdorpplein geen visitekaartje"

Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening) zet vol in op de komst van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas. "We bouwen cultuur en een stad voor de toekomstige generatie. Dit is meer voor mijn zoontje Mozes van 3,5 jaar oud. Dat betekent ook dat je soms in moeilijke tijden stoere beslissingen moet nemen", aldus Van Dantzig in AT5's Park Politiek. "De Sloterplas is één van de meest fantastische plekken in de stad, maar het Osdorpplein is geen visitekaartje."

Al jaren is de nieuwbouw van de Meervaart een heikel punt in Nieuw-West. De bewoners krijgen nu weer inspraak, maar er heerst wantrouwen over of hun stem daadwerkelijk telt. AT5 deed eerder al onderzoek naar het participatietraject. Daar kwam uit dat het plan om te bouwen in de Sloterplas eigenlijk al vast stond toen de participatieprocedure nog liep. Een locatie die in de huidige vorm juist door veel bewoners wordt gewaardeerd.

Investeren

Aflopen maandag was er wederom een bijeenkomst met bewoners, waar ook wethouder Van Dantzig bij aanwezig was. "Het ging soms wel onprettig op zijn Amsterdams. Ik ben zelf ook Amsterdammer in hart en nieren, mijn ouders hebben elkaar ontmoet op de Osdorper Schoolgemeenschap. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik zonder Osdorp bijna niet had bestaan."

De wethouder zegt voor het plan te staan. "Het gaat om veel meer dan alleen de Meervaart. Het is een investering in een nieuw stadscentrum. Het stadsdeel wordt even groot als Breda. Investeren in cultuur is misschien wel één van de mooiste dingen die je kan doen in een stad. Het kan toch niet zo zijn dat ze in Breda zeggen: we investeren niet meer in cultuur. Ik vind niet dat als je in Nieuw-West woont je naar het centrum moet reizen om een keer aan cultuur te ruiken."

Van Dantzig zegt de kritiek te begrijpen, maar stelt dat er ook voorstanders zijn. "Er zijn ook heel veel mensen in Osdorp en Amsterdam die dit een fantastisch idee vinden. Er waren maandag twee dames die zeiden: eindelijk wordt er geïnvesteerd in de buurt waar mijn kinderen opgroeien. We doen dit ook om het Osdorpplein veilig te maken."

Kosten

Wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn voor nieuwbouw in het water is nog niet bekend. Met de stijgende rentes en bouwkosten kan het zomaar een onaangename verrassing voor het college worden. "Ik heb veel bedragen gezien in de media, maar wij kunnen de exacte kosten pas berekenen zodra we de locatie weten", zegt Van Dantzig. Een maximaal bedrag voor het theater wil de wethouder niet geven. "De begroting van Amsterdam is zeven miljard. Dat betekent niet dat honderd miljoen niet veel is, maar we bouwen ook nog steeds scholen en buurthuizen. Uiteindelijk moet de gemeenteraad het afwegen of zij dit de beste investering vinden."