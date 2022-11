Biseksuele jongen zwaar mishandeld en uitgescholden: dader krijgt 140 uur taakstraf

Een 19-jarige man is deze week veroordeeld tot 140 uur taakstraf voor zware mishandeling en belediging. Hij schold september vorig jaar in de Leidsestraat in het centrum een jongen uit voor 'kankerhomo' en gaf hem twee vuistslagen in het gezicht, waardoor het slachtoffer onder meer botbreuken in het gezicht opliep.

Het slachtoffer, een voormalige student, is zelf biseksueel en sprak de toen 18-jarige man daarom aan op de belediging. Als reactie daarop werd hij van zijn fiets geduwd en twee keer in zijn gezicht geslagen. Naast de botbreuken liep hij ook een hersenschudding op en een functiestoornis van de gevoelszenuw onder het linkeroog. Hij heeft nog steeds lichamelijke klachten.

Verhuisd

Tijdens de zitting vertelde het slachtoffer dat ook de psychische gevolgen nog groot zijn. Hij vertelde dat hij nog maar kort in Amsterdam woonde en hier eindelijk voor zijn seksuele geaardheid dacht uit te kunnen komen. Dat gevoel van vrijheid heeft inmiddels plaatsgemaakt voor angst en somberheid. Hij heeft zijn studie moeten afbreken, voelde zich niet meer veilig in zijn huis en is daarom verhuisd.

In het vonnis schrijft de rechtbank dat de 19-jarige man zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Een belediging zoals deze is 'bijzonder kwetsend en kan grote gevolgen hebben voor het gevoel van eigenwaarde en het veiligheidsgevoel van het slachtoffer'. Het met gebalde vuist in het gezicht slaan heeft daarnaast 'grote inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en pijn, letsel en psychisch leed veroorzaakt'.

Jeugdfeiten

De rechtbank past wel het jeugdstrafrecht toe. Op het moment van de mishandeling woonde de dader nog bij zijn ouders. "De feiten zijn gepleegd tijdens het uitgaan in Amsterdam, samen met vrienden, waarbij zij baldadig op straat rondhingen. Mogelijk speelde ook alcohol een rol. Dit wijst op typische 'jeugdfeiten' waarbij sprake is geweest van impulsief gedrag en groepsdruk om stoer te doen", schrijft de rechtbank.

Het slachtoffer had ruim 26.000 euro aan schadevergoeding geëist. De rechtbank heeft dat bedrag met zo'n tienduizend euro verminderd, de dader moet dus 15.900 euro schadevergoeding betalen.