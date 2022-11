Gewonde bij mishandeling op straat in Osdorp

Bij een mishandeling op de Carry Pothuis-Smitstraat in Osdorp is vanavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 20.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van omstanders over de mishandeling. Het lijkt er volgens een politiewoordvoerder op dat het incident op straat plaatsvond.

Een omstander laat aan AT5 weten dat er een ruzie aan vooraf ging. "Iemand is gewond geraakt, buiten bewustzijn. Ambulance en politie is ter plaatse." Er werd ook een mobiel medisch traumateam gealarmeerd, maar het is onduidelijk of dat team ook ter plaatse is gekomen of dat ambulancepersoneel het zelf kon afhandelen.

De politiewoordvoerder zegt dat er over de aanleiding nog niets bekend is. Er waren volgens getuigen meerdere mensen betrokken bij de mishandeling. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.