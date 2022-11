Samen voor Nederland zet streep door demonstratie op Dam

Samen voor Nederland heeft de demonstratie van aankomende zondag op de Dam afgeblazen. Volgens de organisatie is de voornaamste reden dat complotdenker David Icke de toegang tot Nederland is ontzegd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

"Wij merken dat die beslissing van het kabinet de doodsteek was voor deze demonstratie", schrijft de organisatie. De omstreden Icke krijg van de IND een brief namens het kabinet waarin stond dat hij de komende twee jaar het Schengengebied niet in mag reizen.

Van Dam naar Museumplein

Burgemeester Femke Halsema besloot eerder deze week om de demonstratie te verplaatsen van de Dam naar het Museumplein. Samen voor Nederland spande een kort geding aan tegen het besluit van Halsema, maar de rechter gaf de burgemeester gelijk. Het risico op ongeregeldheden wordt door de politie namelijk hoger ingeschat op de Dam. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wilde een tegendemonstratie houden, maar zag na de uitspraak daar van af.

Of er zondag helemaal geen demonstranten op de Dam aanwezig zijn, valt nog te zien. Volgens de organisatie is er een grote kans dat een deel van de demonstranten gaat 'koffie drinken' voor het Paleis. "Dat kunnen wij niet tegenhouden", aldus de organisatie.