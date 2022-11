Verontwaardiging over spandoek van PSV-fans bij ambtswoning: "Losers"

De supporters uit Eindhoven zijn kennelijk boos over het feit dat ze zondag niet aanwezig mogen zijn in het uitvak bij Ajax-PSV. Dit heeft Halsema besloten nadat er bij de vorige wedstrijd antisemitische spreekkoren waren te horen.

Halsema's collega uit Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem is ook niet te spreken over de actie van de PSV-supporters. "Je mag je ongenoegen uiten over een besluit, maar familieleden van bestuurders laat je met rust", zegt Dijsselbloem tegen het Eindhovens Dagblad. "En als je wilt laten zien dat je je wél kunt gedragen, is dit niet de manier."