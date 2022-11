Cultuur NL V Liggen in een doodskist tijdens Museumnacht: "Ik dacht dat we bier zouden drinken"

Op de foto in een doodskist, een cursus Smibanees volgen of dansen in de grote zaal van het Tropenmuseum. Tijdens Museumnacht openden 60 musea in de stad hun deuren om bezoekers de kans te geven om kunst te ervaren in de nacht.

"Overdag zijn mensen misschien heel erg gestrest en in de avond is het wat chiller", vertelt een van de bezoekers in het Tropenmuseum. "Het voelt gewoon een stuk fijner om te weten dat ik hierna ook nog naar een feestje kan gaan." Op de tweede verdieping van het museum kunnen bezoekers bij de nieuwe tentoonstelling, Plastic Crush, hun eigen sieraad maken van gerecycled plastic uit de grachten. De tentoonstelling gaat over hoe er vroeger en nu naar plastic wordt gekeken. Maar niet iedereen komt voor de kunst. "Ik kom stiekem eigenlijk alleen voor het feestje", geeft een vrouw toe.

In museum Tot Zover, op begraafplaats de Nieuwe Ooster, wordt er niet gefeest, maar staat de dood centraal. Er kan een ritje worden gemaakt met een uitvaartbus, er wordt een lezing gehouden over het scheldwoord kanker en er is een waarzegster aanwezig.

Quote "De dood is ook een deel van het leven, dus dat past ook bij Museumnacht" bezoeker Museum

"Ik dacht dat we bier gingen drinken”, vertelt een bezoeker lachend. Maar nu staat hij ineens in een doodskist met een fles champagne in de hand. Bezoekers kunnen alvast een voorproefje nemen op de dood, door zich te laten fotograferen in een doodskist. Om de foto een persoonlijk tintje te geven, worden er allemaal accessoires uitgestald op een tafel. De één gaat op de foto met een clownsneus, de ander met een bloemenkrans. "De dood is ook een deel van het leven, dus dat past ook bij Museumnacht", zegt een bezoeker.