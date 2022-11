Ajax is koppositie kwijt na verlies tegen PSV

Voor de tweede keer dit siezoen is Ajax onderuitgegaan tegen PSV. De Eindhovenaren waren met 2-1 te sterk. In de competitie was het voor het eerst sinds 2015 dat PSV won in Amsterdam. Met het verlies raakt Ajax, dat één wedstrijd minder gespeeld heeft, voorlopig ook de koppositie in de eredivisie kwijt aan de Brabanders.