Sinterklaas komt zondag aan in Amsterdam: AT5 zendt intocht live uit

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Aanstaande zondag vaart Sinterklaas samen met 250 Pieten Amsterdam binnen. Naast de traditionele tocht met de stoomboot gaat de Sint ook weer te paard over land om kinderen te begroeten. Dat mocht vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet.

AT5 zendt de intocht vanaf 10.30 uur live uit. We zijn op de stoomboot, bij de burgemeester als zij de sleutel van de stad overhandigt en bij de eindstop van de tocht: het Leidseplein. Er worden langs de hele route ruim 300.000 bezoekers verwacht en dus is er veel snoep ingeslagen. In totaal hebben de Pieten meer dan 4000 kilo bij zich. Zorg dus voor een lege maag!

Bijzonder dit jaar is dat er ook tientallen Oekraïnse kinderen zijn uitgenodigd om de stoet te leiden door de stad. De organisatie hoopt ze op deze manier een bijzondere dag te geven. Zij zullen rond 14.00 vanaf de Stopera meegaan naar het eindpunt op het Leidseplein.

Op 17 november brengt Sinterklaas ook een bezoek aan verschillende ziekenhuizen in de stad. Op deze manier krijgen kinderen die niet naar de intocht kunnen komen toch de kans om Sinterklaas te ontmoeten.