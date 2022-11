Groen licht voor omstreden verbouwing Amsterdam Museum

De geplande verbouwing van het Amsterdam Museum mag doorgaan. De omgevingsvergunning die daarvoor nodig was, is vandaag door de gemeente verleend. Eerdere plannen voor de verbouwing werden nog afgewezen, omdat er daarin te weinig rekening zou zijn gehouden met de historie van het pand.

Om te kunnen verbouwen verhuisde het museum in maart al naar de Hermitage. Drie plekken in het huidige gebouw aan de Kalverstraat, dat eeuwenlang een burgerweeshuis was, zullen tijdens de verbouwing gesloopt worden. Het is de bedoeling dat het museum onder meer een nieuwe ingang, nieuwe looproutes en een groter oppervlak krijgt.

Vraagtekens

Op het moment van de verhuizing was het nog onduidelijk of de verbouwing wel door kon gaan. Eerdere plannen werden door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) afgeschoten. Volgens het CRK zou er geen goede balans zijn tussen oud en nieuw en zouden de nieuwe delen te nadrukkelijk aanwezig zijn.

"Zo'n traject met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan soms maanden duren", lichtte museumdirecteur Judikje Kiers in januari de situatie toe. "We zijn echt met elkaar in gesprek over hoe we het ontwerp zo precies mogelijk kunnen aansluiten op het historische gebouw."