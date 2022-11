Meer inbraken nu het vroeger donker is: "Zorg voor goed hang- en sluitwerk"

Het wordt steeds vroeger donker en dat betekent dat er weer vaker wordt ingebroken. In Amsterdam Informeert spreken we Jasper van Leeuwen, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid. Hij laat weten hoe Amsterdammers hun woningen zo onaantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor inbrekers.

Het aantal woninginbraken neemt al jaren af, toch blijft het volgens Van Leeuwen belangrijk om maatregelen te nemen tegen inbraken. "Vorig jaar zijn er toch 1700 inbraken geregistreerd in Amsterdam."

"Ik ging eventjes weg om geld te halen en toen was het gebeurd. Mijn zilveren sieraden, die waren ook foetsie"

Ook een aantal voorbijgangers die we spreken heeft te maken gehad met inbraken. "Ik ging eventjes weg om geld te halen en toen was het gebeurd. Mijn zilveren sieraden, die waren ook foetsie."

Volgens Van Leeuwen komen dit soort inbraken vaak voor, waarbij de bewoner 'eventjes' weg is. 80% van de inbraken zijn namelijk gelegenheidsinbraken. "Dit zijn inbrekers die uw huis uitkiezen omdat er bijvoorbeeld een raampje open staat of omdat waardevolle spullen in het zicht liggen."