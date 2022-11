'Bankmedewerker' betrapt terwijl hij in P.C. Hooftstraat pinpas van vrouw (78) leegtrekt

De hebberigheid van de dief komt hem uiteindelijk duur te staan. Wanneer de man enkele dagen later weer een rondje door de P.C. Hooftstraat maakt, wordt hij herkend door een winkelmedewerker. Die wist wat de man op zijn kerfstok had, nadat de politie langs was geweest voor een buurtonderzoek.

Geld terug?

De man wordt in de winkel aangehouden en bij een doorzoeking van twee woningen worden goederen in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Of de vrouw haar geld terugkrijgt, is nog niet duidelijk.