IDFA-docu: Peter en Petra filmden zichzelf en de tuin tijdens de lockdown

De 35e editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) gaat vandaag van start. Het echtpaar Petra en Peter Lataster uit Oost is met hun film genomineerd voor een award in de categorie Beste Nederlandse film. 'Reis door onze wereld' laat het leven van de Latasters in de coronaperiode zien, van videobellen tot verwondering over de natuur in hun tuin.

De documentairemakers kozen er in de periode van lockdowns en vele uren binnenzitten voor om van een nood een deugd te maken. "We zijn documentairemakers dus we moeten iets met deze situatie, dus we gaan gewoon filmen", schetst Peter Lataster zijn gedachtes uit die tijd. Zijn vrouw Petra vult aan: "En we hebben besloten in de binnentuin te filmen. Die is 7 bij 12 meter diep. Een luxe in tijden van een coronaperiode en in een stad wonend. We hebben er met veel plezier één jaar lang gefilmd."

Hoewel de tijd niet makkelijk was, want dierbare vriendin Ingrid Harms overleed en het leven beperkte zich voornamelijk tot hun huis, kijken ze op een bijzondere manier terug op het maakproces. "Meestal als je documentaires maakt kijk je wat verder weg van huis, maar wat zich op je deurmat afspeelt kan net zo interessant zijn", aldus Peter Lataster. En het schouwspel in de tuin tussen de dieren die daar leven bleek inderdaad interessant.

Quote "Het is moord en doodslag in de tuin hoor" petra lataster - documentairemaker

Ze zijn weliswaar geen natuurfilmers, maar leerden zichzelf de kunst aan van het inzoomen op het wonderlijke leven van insecten en vogels in de tuin. "We hebben geleerd dat bladluizen prachtige diertjes zijn", aldus Petra. "Ze hebben ogen en beentjes en ze leven samen met mieren. En het is moord en doodslag in de tuin hoor." Het echtpaar zag hoe een wesp een rups ving om aan zijn larven te voeren, hoe spinnen elkaar te lijf gingen, maar tegelijkertijd ook hoe kraaien een jong opvoedden. "We waren op een zeer zinnige manier bezig met ons vak en het was een zeer volle en rijke periode", blikt Petra terug. "Als onze vriendin Ingrid Harms niet overleden was, zou ik alleen maar denken 'wat een mooie tijd'." IDFA duurt tot en met 20 november en de film 'Reis door onze wereld' is in verschillende zalen in de stad te zien.