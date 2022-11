Drie jaar cel voor Amsterdammer (24) die valse ANWB-betalingsherinneringen stuurde

De Amsterdammer stuurde de phishingmails tussen januari en april van dit jaar aan meer dan tienduizend adressen. Waar de man geen rekening mee had gehouden, was dat er in de mail een link naar een echte versie van de betalingsherinnering zat. Daarop waren de naam en het lidmaatschapsnummer van de fraudeur te zien.

Laptop

De politie deed vervolgens een inval bij het huis van de man, die op dat moment zijn laptop uit het raam gooide. Zowel op de laptop als de telefoon van de man werden sporen van phishing aangetroffen. Daarnaast stonden er op de telefoon video's gevonden waarop te zien is dat de man inlogt op bankrekeningen van ABN Amro die niet van hem zijn.

Volgens de rechter pleegde de man op grote schaal fraude. Daarmee had hij in potentie grote financiële schade aan kunnen aanrichten. "Daarbij heeft hij de goede naam van ANWB misbruikt door onder andere valse betaalherinneringen uit haar naam rond te sturen."

'Ontwrichtend'

Hoeveel schade er precies is aangericht, is volgens de rechtbank niet precies te achterhalen. Wel is er in de periode van iets meer dan een jaar voor een bedrag van 85 duizend euro aan 'onverklaarbare inkomsten' op zijn rekening gevonden.

"Door deze vorm van fraude wordt het vertrouwen dat consumenten moeten kunnen hebben in het betalingsverkeer en het bankwezen en bedrijven, zoals ANWB, ondermijnd", zegt de rechter. "Wanneer dit vertrouwen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer."

Afschrikken

De rechtbank ziet phishing als ernstig feit. Volgens de rechter is het daarom de bedoeling dat de hoogte van de celstraf een 'afschrikwekkend effect' heeft. "Naar het oordeel van de rechtbank kan dan ook niet kan worden volstaan met een andere straf dan met een forse gevangenisstraf." Ook het feit dat de man in 2018 al eens in België werd veroordeeld voor fraude, weegt de rechter in zijn nadeel mee.