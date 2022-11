Stad NL V Nachtelijk bezoek van de klopgeest: De Straten bij het Rijpenhofje.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Rozengracht in het Centrum.

We zijn op de meest spookachtige plek in de stad: het Rijpenhofje. Het is een plek waar hele opmerkelijke dingen gebeuren. Corrie Verkerk schreef een boek over Amsterdamse spookverhalen. Ze durft zich daarmee als journalist te branden aan verhalen waar menig journalist ver van weg blijft. “Ik heb zoveel verhalen gehoord van hele nuchtere mensen die niet met hun naam in dit boek wilden omdat vrienden ze straks helemaal gek vinden”.

Catharina is ervan overtuigd dat het in haar huis spookt. Elke nacht klopt er een geest op haar deur, maar Catharina kent geen angst. Niet iedereen is geschikt om hier te wonen: “je hier bent pas welkom als er een steekje los zit”. Ze heeft geen last van het gespook en wil hier nog lang niet weg.

Sjoukje vertelt vol enthousiasme over haar paradijsje. We krijgen de eer om de regentenkamer van het hofje te mogen betreden. Van oude schilderijen tot gouden chandeliers. De tour gaat verder naar de geheime doorgang van het gebouw. We lopen de zwarte hofkat tegen het lijf, maar die "komt gewoon van Marktplaats".