Misdaad NL V Twee inbraken met mogelijk dezelfde verdachten op beeld

Afgelopen zomer vinden er twee inbraken plaats. Op 20 juni in Diemen en ruim een maand later, op 23 juli, in Amsterdam Nieuw-West. Verdachten van deze inbraken zijn op beeld vastgelegd, en twee van hen tonen opvallend veel gelijkenissen met elkaar. Daarom deze week in Bureau 020 aandacht voor deze zaken.

De eerste inbraak vindt plaats op 20 juni aan Punt Sniep in Diemen. Op de beelden is te zien hoe drie vrouwen die ochtend zonder koffers richting de zij-ingang van het appartementencomplex lopen langs het water. Rond 11.00 uur haalt de eerste verdachte een schroevendraaier uit haar zak en begint aan het slot te rommelen. De tweede verdachte staat naast haar. De derde verdachte staat op de uitkijk totdat het slot breekt en de verdachten vluchtig het appartementencomplex ingaan. Even later lopen de drie verdachten terug langs het water. Dit keer met een koffer en rugzak waar vermoedelijk de buit in zit. Als het slachtoffer die middag thuis arriveert, is het duidelijk: er is ingebroken. Ze komt tot de ontdekking dat ze is bestolen van haar kleding, merkschoenen, sieraden, tassen, koffer, zonnebril, stofzuiger en zelfs haar koffiezetapparaat. "Het idee dat een onbekende bij je binnen is geweest en door je spullen is gegaan, is natuurlijk ontzettend beangstigend", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Dat erbij zo een inbraak ook nog is waardevolle spullen zijn weggenomen, maakt het extra vervelend."

Overschiestraat Het is mogelijk dat twee van de verdachte vrouwen van de inbraak in Diemen ook betrokken zijn bij de inbraak een maand later in een appartementencomplex aan de Overschiestraat in Nieuw-West. Op 23 juli lopen twee vrouwelijke en één mannelijke verdachte door de centrale hal van het appartementencomplex naar de lift. Beide vrouwen dragen ieder één zwarte tas. Als de drie verdachten even later de lift weer uitlopen, draagt de eerste vrouwelijke verdachte bij vertrek opeens meerdere tassen en een sjaal.





Als het slachtoffer om 17.30 uur thuis arriveert, komt ze tot de ontdekking dat haar stofzuiger, luxe merkspullen en sieraden weg zijn. "Wij willen weten wie verantwoordelijk zijn voor deze inbraken en daarnaast willen we natuurlijk voorkomen dat ook jij slachtoffer wordt van een inbraak", aldus Marijke Stor. "Grijp dit moment daarom aan om eens goed na te denken of je huis wel goed beveiligd is. Zeker in deze donkere dagen."