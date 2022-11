72-jarige vrouw van duizenden euro's bestolen na babbeltruc

Terwijl het telefoongesprek voortduurt belt er even later een man aan bij de woning. Nietsvermoedend laat het slachtoffer de man binnen. Na ongeveer een kwartier gaat de man weg en neemt haar bankreader en bankpas mee. Het telefoongesprek met de zogenaamde bankmedewerker wordt beëindigd. Pas als het slachtoffer de volgende dag haar bankrekening bekijkt, ziet ze dat er geld is afgeschreven. Na contact met de bank blijkt dat er bijna 4000 euro is verdwenen van de rekening van het slachtoffer. Een groot deel is opgenomen bij een pinautomaat aan de Osdorper Ban in Nieuw-West.

“Opnieuw een kwetsbare oudere die door een babbeltruc voor duizenden euro’s is opgelicht", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Dat ze op deze manier bestolen is heeft een grote impact op het slachtoffer. Wij willen dan ook snel weten wie er verantwoordelijk is voor het opnemen van dat geld. Of de man op de beelden ook bij het slachtoffer binnen is geweest staat nog niet vast. Wij willen weten wie hij is. Heb je nou geen informatie over die verdachte maar wil je ons wel verder helpen, praat dan met ouderen in je omgeving over dit soort babbeltrucs. En probeer te voorkomen dat ook zij slachtoffer worden."