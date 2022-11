26.000 Amsterdammers lopen vooralsnog energiecompensatie mis vanwege blokverwarming

Mogelijk krijgen maar liefst 26.000 Amsterdamse huishoudens geen energiecompensatie in november en december, omdat zij zijn aangesloten op een zogeheten blokverwarming. Dat zei wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) vandaag in de gemeenteraad na vragen van de PvdA. Ze baseerde zich op cijfers van van de Vve-bond.

In Amsterdam zijn er verhoudingsgewijs veel mensen van warmte voorzien via een blokverwarming. Dat komt omdat er veel Vereniging van Eigenaren (vve's) zijn waarbij een gezamenlijke ketel de warmte over alle bewoners verdeelt. Individuele bewoners hebben dus geen contract met een energieleverancier.

In heel Nederland gaat het om zo'n 600.000 woningen met blokverwarming. Het gaat met name om grote flats die in de jaren 60 zijn gebouwd, maar ook veel andere woongroepen hebben dit type aansluiting.

Prijsplafond

Deze huishoudens krijgen vooralsnog in november en december nog geen energiecompensatie van twee keer 190 euro. Ook het prijsplafond per 2023 biedt geen oplossing voor deze groep. Omdat het 'blok' (alle huishoudens op de blokverwarming) veel meer energie en gas gebruikt dan een gemiddeld gezin. Boven het prijsplafond geldt de marktprijs voor energie.

Het kabinet heeft voor deze groep nog geen oplossing gevonden. Wethouder Pels zegt dat minister Jetten (Klimaat en Energie dit moet oplossen. "We proberen als gemeente alle informatie te krijgen, omdat wij dat nu niet altijd hebben. We duwen en trekken eraan. Ik vind het belangrijk dat we hier een rol inspelen."

Jetten liet de Tweede Kamer deze week weten dat een regeling voor blokaansluitingen ingewikkeld is. Er wordt nu samen met de Belastingdienst een aparte regeling uitgewerkt. Halverwege deze maand wordt er waarschijnlijk meer bekend.