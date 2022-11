Nieuwe verplaatsbare flitspaal vanaf maandag op Burgemeester Röellstraat

Automobilisten die op de Burgemeester Röellstraat in Nieuw-West harder dan 50 kilometer per uur rijden kunnen vanaf maandag een bekeuring op de mat verwachten. Vlak bij het metrostation Jan van Galenstraat wordt namelijk een zogeheten 'flexflitser' geplaatst, een verplaatsbare flitspaal.

Op meer dan 150 locaties in het hele land zet het Openbaar Ministerie de flexflitsers in. De verplaatsbare flitsers staan de hele dag aan en verplaatsen ongeveer elke twee weken van locatie. "Zo kan op veel verschillende locaties gehandhaafd worden, en worden bestuurders bewuster van hun snelheid en rijgedrag", aldus het OM. Later komt de flexflitser weer terug op de oude plaats.

De locaties zijn gekozen op basis van overtredingscijfers, risico’s - zoals kruisend verkeer - en het aantal ongevallen. De Burgemeester Röellstraat kent veel kruispunten, zelfs één van de meest beruchte kruispunten van Nieuw-West: die met de Burgemeester Van Leeuwenlaan. Dat kruispunt werd in 2019 door het stadsdeel knalblauw geverfd, terwijl de buurt liever stoplichten zag komen.