Politie zet steeds vaker drones in voor opsporing: "Sneller zicht op verdachten en plaats delict"

Bij demonstraties gebeurde het al, maar sinds ongeveer een jaar zet de politie ook actief drones in als er sprake is van forensische opsporingen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld dodelijke verkeersongelukken of onderzoek naar plaatsen delict. Een ontwikkeling die volgens de landelijke en Amsterdamse eenheid nog lang niet klaar is.

"We proberen een vluchtroute bijvoorbeeld zo visueel mogelijk te maken", begint Van den Broek zijn verhaal. Als Forensische Opsporing gebruiken ze de drones onder andere om na een vluchtactie van een verdachte bij bijvoorbeeld de moord op Peter R. de Vries. "Bij het onderzoek vliegen we over de vluchtroute heen, zodat je later met een lijntje kunt uittekenen hoe de verdachte is gereden. Op die manier kun je door 3D-animaties rechters en het Openbaar Ministerie echt door de straten laten lopen."

"Propellers gecheckt?", "ja". De hele standaard checklist wordt afgegaan door forensisch vlieger Niels van den Broek en zijn collega's Giovanni Sinteur en Hans Schenk. "Door de coronademonstraties hebben we het meer en meer op de kaart gezet", vertelt Schenk. "Inmiddels hebben we voor de openbare orde zes mensen in ons team en voor opsporing vier. Momenteel worden wij onder andere ingezet bij het Marengo-proces om de rechtbank in de gaten te houden."

De drones hebben een warmtecamera en een camera die goed kan inzoomen. "Als iemand vermist is in de duinen gebruik je een warmtecamera, in bijvoorbeeld het verkeer wil je goed kunnen inzoomen." Het direct volgen van verdachten bij een inbraak is iets waarop wordt getraind. "Dat is de volgende stap, het handhaven. Nu is het nog vooral voor onderzoek en observatie bij evenementen."

Schiphol bepaalt

Ook flightmanager Adeline van den Berg houdt zich bezig met de drones. Ze werkt onder andere aan wetgeving. "We werken nauw samen met Schiphol en hebben altijd toestemming nodig om de lucht in te gaan als we in het vlieggebied van Schiphol zitten. Als zij zeggen dat het niet mag, doen we het niet."