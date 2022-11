Ajax komt tegen laagvlieger Vitesse niet verder dan gelijkspel

Schreuder koos in zijn opstelling opnieuw niet voor Daley Blind op linksachter. De routinier moest het opnieuw doen met een plaats op de bank, terwijl de in Schotland uitgevallen Owen Wijndal aan de aftrap stond. Naast Blind moest ook Brian Brobbey het doen met een reserverol, Schreuder begon met Mohammed Kudus in de punt van de aanval. Edson Álvarez pakte tijdens het verloren duel met PSV alweer zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was daardoor voor deze wedstrijd geschorst.

Slordige eerste helft

Na het verlies tegen de Eindhovenaren was de Arena op zoek naar redenen om te juichen. Dat mochten de supporters al vrij snel in de wedstrijd doen, Ajax kwam in de zesde minuut al op een 1-0 voorsprong. Steven Bergwijn gaf vanaf de linkervleugel een bal op maat, Dusan Tadic kwam net voor de doelman en tikte de bal tegen de touwen. Voor de aanvoerder een doelpunt die ook wel nodig was, het was pas zijn derde van dit Eredivisie-seizoen.

De ploeg van Philip Cocu, dat voor de wedstrijd op een vijftiende plaats stond, probeerde na de vroege achterstand terug in de wedstrijd te komen. De Amsterdammers hielden echter de controle op het veld en kwamen in de vijftiende minuut bijna op een 2-0 voorsprong. Nu was het een voorzet vanaf de andere vleugel die bijna voor een doelpunt zorgde, maar Davy Klaassen kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Ajax was nadrukkelijk op zoek naar de verdubbeling van de voorsprong en na slordigheid van de Arnhemmers waren de Amsterdammers opnieuw dicht bij, maar het schot van Kudus vloog op de paal.

Waar Ajax twee keer de voorsprong kon verdubbelen, is het Vitesse wat verrassend op gelijke hoogte kwam. Een slordige bal van Jurriën Timber in de 25e minuut zorgde voor een counter van Vitesse. Million Manhoef sprintte het veld over en schoot uiteindelijk de bal zelf achter Remko Pasveer. Het elftal van Schreuder speelde over het algemeen een slordige eerste helft. Veel slechte passes en foute aannames zorgden voor meerdere countermogelijkheden voor de Arnhemmers, die gelukkig voor Ajax vaak nergens kwamen.

Ajax kwam twee keer via een voorzet dicht bij een nieuwe voorsprong: Klaassen kon de bal opnieuw niet lekker raken en Kudus schoot, na een lekkere bal van Kenneth Taylor, een levensgrote kans recht op de doelman. Onder luid gefluit van de supporters trokken de Ajacieden terug naar de kleedkamer, ruststand 1-1.

Kansen op kansen

Er gebeurde veel in de eerste minuten van de tweede helft. Bergwijn was op zoek naar een penalty, maar de scheidsrechter en de VAR vonden het niet genoeg om de bal op de stip te leggen. Ook kregen beide ploegen een goede kans: Bergwijn maakte na een steekbal van Klaassen de bal niet af en in de counter uit de gemiste kans moest Pasveer een schot uit de hoek tikken. Kudus kreeg vervolgens weer een goede kans, maar het vizier van de gelegenheidsspits staat niet op scherp en de bal vloog hoog over.

De Amsterdammers kwamen levendig uit de kleedkamer en voerden de druk op het zestienmetergebied van Vitesse flink op. Schreuder had na tien minuten in de tweede helft genoeg gezien en besloot een driedubbele wissel door te voeren. Kudus, Klaassen en Wijndal verlieten het veld voor Brian Brobbey, Francisco Conceição en Daley Blind. Conceição gaf de Amsterdammers na een paar minuten bijna weer de voorsprong, maar vanuit een voorzet op maat vergat de kleine Portugees op het doel te koppen.

De eerste helft van het tweede bedrijf speelt zich vooral af in strafschopgebied van de Arnhemmers. De doelman pakt een paar keer een inzet van de Amsterdammers, in de 70e minuut knalde Steven Berghuis de bal op de lat en twee minuten later raakte ook Blind het aluminium. Maar de druk op de zestien van Vitesse eist z'n tol, opnieuw schiet Manhoef uit een snelle counter raak en de Arnhemmers daarmee op voorsprong.

Met nog een kwartier op de klok had Ajax nog twee doelpunten nodig om de koppositie weer over te nemen. Net als tegen PSV moest pinchhitter Lorenzo Lucca de Amsterdammers weer op gelijke hoogte brengen en dat deed de Italiaan ook. In de 79e minuut kopte de boomlange spits na een voorzet van Blind raak. De ploeg van Schreuder voerde de druk opnieuw op in de zoektocht naar het winnende doelpunt. In de extra tijd was Brobbey er heel dicht bij, maar opnieuw vloog een kans van Ajax op de paal.

De Amsterdammers komen in de laatste thuiswedstrijd niet verder dan een gelijkspel en weten daarmee de koppositie van PSV niet over te nemen. Zondag gaat Ajax nog op bezoek bij FC Emmen, de laatste wedstrijd voor het WK en de winterstop begint om 18.45 uur.