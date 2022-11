Grotere groep kinderen kan steun krijgen van gemeente, gratis ov op zaterdag

"Stijgende lasten zijn ook voor middeninkomens een groeiend probleem", aldus D66-raadslid Rooderkerk. "Met de uitbreiding van de kindregelingen kunnen we hen helpen kleding of schoolspullen te betalen."

De VVD hamerde er eerder op om alle armoederegelingen uit te breiden voor Amsterdammers tot 150 procent van het minimuminkomen, maar dat idee haalde het niet: voor de ondersteuning van kinderen is die meerderheid er wél.

Fiets

Naast de uitgebreide regeling worden er 600 fietsen uitgedeeld aan kinderen wiens ouders geen fiets kunnen betalen. "In deze tijd van stijgende prijzen hebben ouders niet altijd meer het geld voor sportclubs of muziekles van kinderen. Ook zijn de kosten van een kinderfiets of ov voor de wedstrijd of museumbezoek op zaterdag een obstakel."

Onder de kindregelingen vallen onder meer de scholierenvergoeding, voor het kopen van schoolboeken of meekunnen op schoolreisje, en de Stadspas, waarmee jongeren culturele activiteiten kunnen ondernemen. Op dit moment hebben alleen kinderen van ouders die 120 procent van het minimumloon verdienen hier recht op.

Ov op zaterdag

Ook het plan van de PvdA om kinderen van vier tot en met elf jaar op zaterdag gratis te laten reizen met het ov in stad kan op een meerderheid rekenen. "Door in ieder geval op zaterdag het openbaar vervoer gratis te maken voor alle Amsterdamse kinderen tot en met 11 jaar, willen we deze kansenongelijkheid terugdringen", aldus PvdA-raadslid Farley Asruf.

Vandaag wordt er over deze plannen gestemd in de gemeenteraad, maar ze kunnen dus op een meerderheid rekenen.