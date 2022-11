Taakstraf voor zoon Glennis Grace (16) na geweldsincident supermarkt

De 16-jarige zoon van Glennis Grace heeft van de kinderrechter een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, gekregen. De zangeres en haar zoon werden in februari aangehouden nadat ze diezelfde dag met een groep bekenden geweld pleegden in een supermarkt.

De zoon van de zangeres krijgt van de rechter ook een leerstraf van 35 uur in de vorm van een agressiecontrole opgelegd. Eerder had het OM al dezelfde straf tegen de jongen geëist.

Kogels

De jongen krijgt daarnaast ook een contactverbod opgelegd met de supermarktmedewerkers. Daarnaast mag hij een jaar lang niet het filiaal komen. De zoon werd in februari de supermarkt uitgezet omdat hij binnen een e-sigaret had gerookt. Bij het incident zou de jongen bij de medewerkers gedreigd hebben 'twee kogels door hun kop' te schieten.

Niet veel later de jongen even later met een bebloed gezicht thuis. Zijn moeder besloot daarop verhaal te gaan halen, waarbij ze naast haar zoon zes andere bekenden meenam. In de supermarkt ontaardde vervolgens een vechtpartij,. Meerdere supermarktmedewerkers werden geschopt en geslagen.

Glennis

De rechtbank ziet Glennis Grace als de initiator van het geweldsincident. De zangeres werd gisteren veroordeeld tot 200 uur taakstraf.