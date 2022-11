11 jaar cel in hoger beroep voor aanslag op Telegraafgebouw

Een 29-jarige man heeft van het gerechtshof een celstraf van 11 jaar opgelegd gekregen voor het medeplegen van brandstichting in het Telegraafgebouw. De rechtbank had de man eerder een celstraf van 10 jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep en eiste 12 jaar cel.

De aanslag op het gebouw van De Telegraaf gebeurde in 2018. Een Volkswagen Caddy met jerrycans vol benzine reed toen in op het hoofdkantoor van Telegraaf Media Groep in Sloterdijk. De brandbare stoffen werden aangestoken en zorgden voor een grote explosie en veel schade aan de voorgevel van het gebouw.

Het gerechtshof veroordeelt de man ook voor het stelen van de Caddy en het in brand steken van de vluchtauto. Daarnaast wordt meegewogen dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezig hield met het helen en stelen van auto's.

Omdat het hof, in tegenstelling tot de rechtbank, voldoende bewijs ziet voor het feit dat die organisatie het gebouw in brand wilde steken, valt de celstraf nu hoger uit. De celstraf is lager dan wat het OM had geëist. Dat komt omdat de zogenoemde 'redelijke termijn' waarbinnen een einduitspraak moet volgen is overschreden.