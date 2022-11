Verdachten (20) aangehouden voor gewapende overval telefoonwinkel

De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een telefoonwinkel in de Kinkerstraat. Eén van hen zit op dit moment nog vast.

De eerste verdachte (20) werd vorige week donderdag al opgepakt, maar kwam een dag later weer vrij. De man is wel nog steeds verdachte in de zaak.

Een tweede verdachte, die eveneens 20 is, werd afgelopen vrijdag opgepakt. Hij werd maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die oordeelde dat de verdachte nog 14 dagen vast blijft zitten.

Telefoon

De overval in de Kinkerstraat vond vorige week dinsdag plaats. Volgens de politie wist de overvaller te ontkomen. Hij zou daarbij een telefoon hebben meegenomen. Bij de overval raakte niemand gewond.