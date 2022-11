Grote plannen voor Erasmuspark: zwemmen, bosuilen en speciale barbecue-plekken

Het Erasmuspark in West moet, als het aan het stadsdeel ligt, groener en toegankelijker worden voor de buurt. Dinsdagavond wordt besloten in de stadsdeelcommissie of er ruimte is om onder andere te barbecueën of om een zwemplek te creëren.

Dat blijkt uit de toekomstvisie die het stadsdeel heeft voor het Erasmuspark. De nieuwe maatregelen en verbeteringen moeten vanaf volgend jaar worden doorgevoerd in het park. De ideeën komen vanuit de buurtbewoners zelf. Uit een enquête van het stadsdeel bleek dat er zorgen zijn over het verdwijnen van bomen en de onenigheid tussen hondeneigenaars, barbecueënde mensen en fietsers.

Honden en barbecues

Het park is geliefd bij hondenuitlaters, de honden mogen in een gedeelte ook loslopen. Maar eerder dit jaar waren de eigenaren van de viervoeters niet te spreken over het feit dat zij vinden dat ze verdrongen worden uit het park. Daarin was vooral het probleem dat mensen die aan het picknicken of barbecueën waren niets met de honden te maken wilden hebben.

Het stadsdeel wil dat probleem oplossen door op het grote veld in het Erasmuspark barbecueën toe te staan. Met extra picknicktafels en prullenbakken moet het daar dan ideaal zijn om in de zomer te eten. Op andere plekken in het park, zoals in losloopgebied voor honden, mag dan niet meer worden gebarbecued.

Fietsen verboden

Een ander probleem waar de hondenbezitters mee in botsing kwamen was het aantal fietsers die het park gebruiken als snelle route, dat terwijl fietsen in het park verboden is. In oktober plaatste het stadsdeel al fietssluizen bij de ingang van het park en wordt er gesproken over de inzet van gastheren en -vrouwen die de fietsers aanspreken. Het stadsdeel onderzoekt verder of er nog extra maatregelen nodig zijn.

Zwemplek en fruit plukken

Het Erasmuspark is in de zomer een geliefde plek voor buurtbewoners om verkoeling te zoeken. In de plannen die het stadsdeel heeft moet daar meer ruimte voor komen. Zo willen ze de waterkwaliteit rond het park verbeteren en bij de Erasmusgracht een ballenlijn aanleggen, zodat het veiliger is om een duik te nemen.

Als laatste moet er meer groen komen in het park. Het plan is om extra bomen te plaatsen en om een natuurpad aan te leggen waar bezoekers tot rust kunnen komen. Ook is er het voorstel om een aantal fruitbomen te planten, waar de buurtbewoners zelf fruit kunnen plukken. Daarnaast wil het stadsdeel dat er een bosuilenkast wordt geplaatst, de dieren zouden dan op ratten kunnen jagen die op afval in het park afkomen.