Kale & Kokkie: Ajax kan beginnen met de grote schoonmaak

Nog één wedstrijd te gaan: Emmen uit, maar ook dat lijkt tegenwoordig al een hele lastige hobbel voor Ajax. Het woord crisis stuitert door de Johan Cruijff Arena. Kun je Kale & Kokkie nog bozer krijgen dan na wedstrijden tegen PSV en Vitesse? In deze podcast leggen we ze de volgende stelling voor: Alfred Schreuder moet blijven, hij krijgt die fantastische spelersgroep heus wel aan de praat en mei 2023 is Ajax gewoon kampioen. "Welk visie heeft Schreuder dan in godsnaam?"