Man vrijgesproken voor uitbuiting van vrouw op Wallen, ondanks eis van 42 maanden celstraf

De vrouw zou naar eigen zeggen ruim zeven jaar lang gedwongen op de Wallen als prostituee hebben gewerkt. Het geld dat zij had verdiend moest ze grotendeels afstaan, volgens de vrouw ging het om een bedrag van bijna 600.000 euro. De vrouw zou verliefd zijn geworden op de man en begonnen als prostituee omdat het stel geld nodig had om te kunnen eten, dat werd uiteindelijk zeven jaar.

Volgens het OM was het verhaal van de vrouw betrouwbaar en wezen de bewijzen richting de 41-jarige man. "Hij heeft een verschrikkelijk leven vol angst gecreëerd voor haar op een manier waar zij tot de dag van vandaag last van heeft", zo liet de Officier van Justitie weten tijdens de eerdere zitting.

Niet genoeg bewijs

De rechtbank noemt de verklaringen van de vrouw 'in beginsel betrouwbaar', maar oordeelt ook dat het bewijs niet genoeg ondersteund dat de man haar heeft uitgebuit in die zeven jaar. "Al met al kan op basis van de stukken in het dossier niet worden vastgesteld dat de verdachte de rol had die door de aangeefster aan hem wordt toegedicht", aldus de rechter.

Het advocatenkantoor dat de vrouw bijstaat in de zaak laat aan AT5 weten dat er op het heden nog geen verzoek voor hoger beroep is gedaan.