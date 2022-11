Politie treft niet aanspreekbare zwaargewonde vrouw aan in Ruysdaelstraat

De politie heeft in de Ruysdaelstraat in Zuid gisteravond een zwaargewonde vrouw aangetroffen. De vrouw lag naast haar fiets op de weg en was onaanspreekbaar vanwege zwaar letsel. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Rond 22.00 uur kreeg de politie de melding van de zwaargewonde vrouw. Omstanders troffen de vrouw aan op de weg, verleenden eerste hulp en belde 112. Toen het ambulancepersoneel ter plaatse kwam bleek dat de vrouw zwaar letsel heeft opgelopen aan haar lichaam en haar hoofd.

Omdat de vrouw niet aanspreekbaar was, en nog steeds niet is, was het voor de politie niet mogelijk om de vrouw te kunnen vragen wat er is gebeurd. Wat bekend is, is dat de vrouw uit de richting van de Van Baerlestraat kwam en reed in de richting van de Johannes Vermeerstraat.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en probeert erachter te komen wat er gisteravond precies is gebeurd. Daarvoor vragen zij getuigen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook omwonenden met videodeurbellen of dashcams worden gevraagd te beelden te delen.