Het is weer ouderwets druk in de stad: "Deze piek hebben we niet eerder meegemaakt"

Het is weer ouderwets druk in de stad. Volgens recente cijfers van het CBS kwamen er deze zomer 88% meer toeristen naar Amsterdam ten opzichte van vorige jaar. Ook de hostels en hotels merken die toename. Daar nam het aantal buitenlandse hotelgasten toe met 130 procent ten opzichte van vorig jaar, en dat is de grootste stijging in heel Nederland.

Voor het team van Rederij 't Smidtje is het even wennen na een rustig coronajaar, waarin er afscheid is genomen van een deel van het team. Waar toen juist afgeschaald werd, moet er nu weer aan alle kanten bijgeschaald worden. "Deze piek hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Het is begonnen in april en het was voor ons natuurlijk helemaal de vraag of het wel zou beginnen, en hoe. Maar het is ontzettend snel opgelopen", aldus Tomas de Smidt.

Ook bij Via Amsterdam, een hostel in Diemen, is het drukker dan ooit. General manager Leonie Sprokholt: "Normaliter zie je eigenlijk wel dat na ADE en Halloween de drukte en bezetting afloopt. Nu zien we dat de weekenden nog steeds volgeboekt blijven en dat er doordeweeks ook nog steeds een hoge bezetting is. Dat is wel uitzonderlijk ten opzichte van voorgaande jaren." Hoewel ook dit team moest omschakelen na een veel rustigere periode, hebben zij veel personeel weten te behouden tijdens de crisis. Desondanks moesten er meer mensen worden aangenomen om de drukte bij te houden. "We hebben nu meer personeel in dienst dan ooit."