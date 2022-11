Dit weekend uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar

Nu Sinterklaas alweer bijna in de stad is, liggen de temperaturen nog uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar. Vandaag tikte het kwik op Schiphol de 14.2 graden aan. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het maar twee keer warmer op 12 november: in 1995 en 2015.

Morgen tijdens de intocht in de stad ligt de temperatuur waarschijnlijk iets lager, maar ook dan is het weer in de stad vrij zacht. "Dit weer houdt tot en met maandag aan", vertelt Matthijs van der Linden van Weeronline. "Maar let op: de nachten zijn vrij fris. Als je vroeg naar je werk moet, moet je rekening houden met een graadje of 5."

"In de dagen daarna wordt het weer wisselvalliger", vervolgt Van der Linden. "Met zo nu en dan een bui. In de middag gaat de temperatuur per dag langzaam omlaag. Volgende week is het een stuk frisser, met temperaturen in de buurt van 9 graden." Die temperatuur ligt ook ongeveer in de buurt van hoe warm het rond deze tijd van het jaar hoort te zijn. "Midden november is 9 tot 11 graden normaal."

Klimaat?

In Nederland is het dit jaar vaker uitzonderlijk warm geweest. 2022 telde tot nu toe al zeven landelijke warmterecords. "Dat pas wel een beetje in het beeld van de laatste jaren", vertelt Van der Linden. "Kouderecords worden juist steeds incidenteler. Dit jaar hadden we er daar maar één van."

Volgens Van der Linden heeft die verschuiving vooral te maken met klimaatverandering. Toch hebben de hoge temperaturen van vandaag daar volgens hem niet veel mee te maken. "Dat komt vooral door een warme lucht uit het zuiden en gewoon veel zon. Daarnaast, als er vandaag iets meer wind had gestaan of het was vanochtend was langer mistig gebleven, dan had het zomaar een paar graden kunnen schelen."