Dramatisch Ajax verspeelt dure punten tegen FC Emmen

Na een rake vrije trap van Jeroen Veldmate moest Ajax al na zes minuten de achtervolging inzetten. Het antwoord liet niet lang op zich wachten, omdat Kenneth Taylor twee minuten later de 1-1 maakte.

Ajax leek vervolgens beter in de wedstrijd te komen, maar het was Emmen dat een levensgrote kans kreeg. Miguel Araujo stond helemaal vrij bij een vrije trap en schoot van dichtbij op de paal.

Voorsprong

Daarna nam Ajax meer en meer het heft in handen. Weer was Taylor de doelpuntenmaker. Hij kopte raak uit een voorzet van Dusan Tadic. Steven Bergwijn haalde enkele minuten later verwoestend uit vanaf randje zestien: 1-3.

Met die ogenschijnlijk comfortabele tussenstand kwam Ajax vlak voor rust nog goed weg. Na een fout van Calvin Bassey stond de pijlsnelle Richairo Zivkovic alleen tegenover Pasveer, maar de oud-Ajacied schoot vervolgens recht op de doelman af.

Comeback compleet

Ajax leek dus een comfortabele voorsprong te hebben, maar dat was schijn. Na zestig minuten maakte uitgerekend voormalig Ajacied Richairo Zivkovic het weer spannend: 2-3. Even later kreeg Bergwijn een mogelijkheid om Ajax wat lucht geven. Keeper Mickey van der Hart, ook een oud-Ajacied, keerde zijn schot.

Kudus schoot even later nog op de lat. Daarna was het Emmen dat de klok sloeg. Mark Diemers schoot de bal nog voorlangs, maar Mohamed Bouchouari zorgde vlak voor tijd alsnog voor de 3-3. Ajax probeerde het tij daarna nog te keren, maar dat lukte niet.