Geldtekort bij organisaties die Sinterklaascadeaus kopen voor gezinnen in armoede

Nu Sinterklaas weer in het land is, komt pakjesavond steeds dichterbij. Daar horen natuurlijk cadeautjes bij, maar niet voor ieder gezin is het even makkelijk om daaraan te komen. Daarom zijn er stichtingen en organisaties die ouders bijstaan in het kopen hiervan. Maar, één probleem: die organisaties krijgen steeds minder geld binnen om dat te financieren.

AT5

"Door de vele aanvragen kunnen we niet genoeg chocoladeletters en speelgoed weggeven", begint Eva Yo Ri Brussaard te vertellen. "Normaal kunnen we ongeveer 1.500 gezinnen een pakket geven, dit jaar nog maar 500." Haar stichting Single SuperMom helpt alleenstaande ouders in Amsterdam door cadeaus in te kopen voor hun kinderen en door het organiseren van een decemberfeest waar die gezinnen samen de feestdagen kunnen vieren. De landelijke organisatie 'Stichting Kinderhulp' heeft een jaarlijks initiatief rondom Sinterklaas: Actie Pepernoot. Via donateurs krijgen zij geld om aan maatschappelijke organisaties te geven, waaronder dus die van Eva. Maar die investeerders blijven achter, mede doordat ook zij de prijsstijgingen niet kunnen ontkennen.

Quote "Ik denk dat iedereen aan het wakkerworden is, niet alles hoeft nieuw te zijn" elif algu

Ook Elif Algu runt een organisatie die dit soort gezinnen helpt bij de feestdagen. Swip Swap organiseert ruilmarkten waar mensen speelgoed kunnen inleveren en uitzoeken. "Hier in dit gebouw", waar allerlei vrouwelijke ondernemers hun bedrijf hebben zitten, "wordt mijn ruimte straks omgetoverd tot één grote speelgoedwinkel." "Het is schrijnend om te zien hoe veel mensen dit nodig hebben, maar het is heel fijn te kunnen helpen", zegt Eva. Volgens Elif verandert het publiek. "We doen dit soort markten vaker. Waar het eerst vooral minima waren, zijn er nu ook gezinnen met een grotere beurs die het nut ervan inzien." En ook vanuit bijvoorbeeld andere gemeentes komt er steeds vaker een roep om advies.

"Ik denk dat iedereen nu wakker wordt, niet alles hoeft nieuw te zijn." Elif wil met haar project zorgen dat gezinnen met veel speelgoed in huis samen met gezinnen met een kleinere portemonnee een oplossing zoeken. De andere 364 dagen Het liefst zou Eva natuurlijk nog meer bonnen kunnen uitdelen. "Nu krijgen gezinnen met drie kinderen maar één cadeau en sommige gezinnen krijgen helemaal niets." Het is volgens Eva belangrijk te benadrukken dat deze initiatieven leuk zijn voor de feestdagen, maar dat het armoedeprobleem er niet door kan worden opgelost: "De andere 364 dagen leven ze nog steeds met weinig geld, we moeten op zoek naar een duurzame oplossing om een kind uit de armoede te krijgen." "Even contact maken en aandacht voor elkaar is uiteindelijk het belangrijkste met Sinterklaas en niet de hoeveelheid cadeautjes", benadrukt Elif. Haar winkel is van 23 tot 25 november open voor mensen die dit nodig hebben.

Van 23 tot en met 25 november is de Swip Swap-winkel van Elif geopend op de Raamgracht. Per stadsdeel organiseert stichting Single SuperMom een viering voor kinderen in armoede, de eerste is op 15 december op IJburg en aanmelden is nog mogelijk.