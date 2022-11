Schreuder vreest niet voor ontslag na gelijkspel: "Maar resultaten zijn gewoon heel slecht"

En dus was het te verwachten dat Schreuder na de wedstrijd gevraagd werd of hij al voor zijn baan vreest. "Zeker niet", was het antwoord na afloop van de wedstrijd. "Ik weet waar ik aan begonnen ben en ik weet hoe het werkt in het voetbal, maar vrezen doe ik niet."

Verval

"We waren er met ons hoofd niet bij", zei Schreuder. "Het leek wel alsof we dachten dat we er waren." Na de eerste helft leidde Ajax nog met 1-3, maar volgens Schreuder was het verval na rust groot. "In de tweede helft hebben we, na die kans van Kudus, geen normale aanval meer gehad."

"De afgelopen weken waren de resultaten gewoon heel slecht", blikte de trainer terug op de afgelopen dagen. "Als je naar woensdag (de wedstrijd tegen Vitesse) teruggaat: dat moet gewoon een dikke overwinning zijn. Dan sta je er vandaag anders voor en kun je de eerste seizoenshelft goed afsluiten. Nu sluiten we hem heel slecht af."