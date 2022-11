Volgens Amnesty wordt het demonstratierecht te makkelijk ingeperkt: "Veiligheidsbril moet af"

Amnesty wijst daarbij op het demonstratierecht, dat vreedzame demonstraties beschermt. "Een demonstratie is vreedzaam tot het tegendeel bewezen is. Amnesty bepleit dan ook: de veiligheidsbril moet af."

"Veruit de meeste demonstraties verlopen vreedzaam en zonder problemen", is in het Amnestyrapport te lezen. "Toch krijgen veel demonstraties te maken met voorschriften en regels, of mogen helemaal niet doorgaan. Uit vrees voor ongeregeldheden, of omdat de overheid ook rekening wil houden met omstanders, winkelend publiek of het verkeer, nemen burgemeesters maatregelen die het recht op protest inperken."

Amsterdam

In het rapport worden meerdere Amsterdamse voorbeelden genoemd. Zoals een anti-racismedemonstratie in maart 2021. Die demonstratie werd maanden eerder aangekondigd, maar pas begin maart afgewezen.

Ook de bestuurlijke verplaatsing van Extinction Rebellion demonstranten in september 2020 wordt in het rapport aangehaald. Op basis van een noodbevel werden de demonstranten op bussen gezet, daar enige tijd vastgehouden en vervolgens vervoerd naar de rand van de stad. Afgelopen september oordeelde de rechter al dat de driehoek de demonstranten daarmee van hun vrijheid beroofde.

'Lastposten'

Daarnaast worden de demonstraties die wel door mogen gaan, niet altijd goed gefaciliteerd, stelt Amnesty. Zo leverde een demonstratie van sekswerkers, die in 2018 een mars van de RAI naar de Wallen liepen, volgens de organisatie gevaarlijke situaties op "vanwege ongeduldig verkeer dat dwars door de demonstratie heen wilde rijden."

Volgens Amnesty is het belangrijk dat vreedzame demonstranten 'niet gezien worden als lastposten of veiligheidsrisisco: "Demonstraties zijn als zuurstof voor de democratie. Ze geven de mogelijkheid misstanden aan te kaarten en deel te nemen aan het publieke debat. Maatschappelijke verworvenheden zoals kiesrecht voor vrouwen, de 8-urige werkdag, het homohuwelijk en zelfs fietspaden zijn mede door demonstraties tot stand gekomen."

Complimenten

Amnesty heeft trouwens ook complimenten voor het Amsterdamse politiekorps. Zo is het lovend over het zogenoemde vredesdetachement, een team van politieagenten die speciaal getraind zijn voor het begeleiden van demonstraties. "Zij blijven zoveel mogelijk in dialoog met de organisatoren en de ordedienst van de demonstratie."